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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян 

Российская Газета + ещё 2 35 минут назад
Фото: ТАСС
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения. Этот документ, когда будет принят и вступит в силу, станет ориентиром для повышения МРОТ.
По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) работающего человека. Индексируется она раз в год с первого января — до размера ПМ за второй квартал предыдущего года. Таким образом, на каком уровне сейчас будет установлен прожиточный минимум, такого размера и должна быть в 2020 году минимальная зарплата.
Судя по документу Минтруда, опубликованному для общественного обсуждения, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей. В этом году размер МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей (он был повышен по сравнению с 2018 годом на 117 рублей).
Почему при определении прожиточного минимума, от которого зависит МРОТ, берется показатель именно второго квартала? Дело в том, что ПМ за второй квартал часто совпадает с годовым показателем, ранее пояснил "РГ" министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, так как в третьем квартале обычно инфляция минимальная. А значит, прожиточный минимум почти всегда ниже, чем во втором квартале.
После того, как общественное обсуждение проекта приказа Минтруда завершится, документ будет либо подписан, либо несколько скорректирован.
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Комментарии4
Политика , Общество , Законодательство , Максим Топилин , Минтруд
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