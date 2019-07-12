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В России заявили о «моральной войне» Запада против страны 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Члены Совфеда по защите государственного суверенитета заявили, что Запад ведет "моральную войну" против российской стороны, пишет "Коммерсантъ".
По мнению Совфеда, Россия подвергается тщательно спланированным провокациям. В качестве примера "моральной войны" приводятся — нынешние отношения России и Грузии, которые обострились в последнее время. Члены комитета уверены, что все это делается для того, чтобы обострить ситуации на границах страны. Также "моральная война" Запада против России проявляется в попытках дискредитации РПЦ.
По словам депутата Госдумы Андрея Климова, иногда то, что внешне кажется событием, которые происходят в других странах, например, на Украине, в греческом Афоне или в Грузии, оказывается "звеньями одной цепи".
Ранее сообщалось, что на Украине назвали условие "начала войны" с Россией.
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Политика , Видео , В мире , РПЦ , Совет Федерации
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