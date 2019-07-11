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Раскрыты темы первого разговора Зеленского с Путиным 

Рамблер 21 минуту назад
В администрации президента Украины рассказали, что главной темой телефонных переговоров Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным стало освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.
Сообщается также, что стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате.
Ранее о разговоре Владимира Путина с Владимиром Зеленским рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он заявил, что стороны обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, совместной работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц» и возможность продолжения контактов в нормандском формате.
Политика , Видео , В мире , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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