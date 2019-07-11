Раскрыты темы первого разговора Зеленского с Путиным

«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Сообщается также, что стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате.

Ранее о разговоре Владимира Путина с Владимиром Зеленским рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он заявил, что стороны обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, совместной работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц» и возможность продолжения контактов в нормандском формате.