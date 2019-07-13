Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва обвинила Британию в дискриминации российских СМИ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Великобритании прокомментировало заявление главы британского МИДа Джереми Ханта о том, что RT и Sputnik — «не свободные СМИ, а рупоры российского государства».
В ходе так называемой Глобальной конференции по свободе СМИ Хант «полностью поддержал недопуск на мероприятие» RT и Sputnik. Посольство считает «прискорбным», что Хант не «отмежевался от ошибки подчиненных».
В сообщении на сайте посольства говорится, что логику Лондона «трудно понять» — в конференции участвовали российские СМИ, которые работают в самой России, но не RT, работающий в Великобритании по британской лицензии.
Москва напомнила, что для решения спорных вопросов в Великобритании есть формально независимый от правительства регулятор Ofcom и суды, причем Высокий суд Лондона счел спорными претензии Ofcom к RT. Однако против RT уже действуют санкции, а британская сторона не подкрепляет их какими-либо доказательствами.
Действия Лондона подтверждают, что британская сторона проводит «политически мотивированную дискриминацию российских СМИ», заявили дипломаты.
Британским СМИ в России посоветовали «быть готовыми столкнуться с последствиями действий» Лондона.
Напомним, МИД Британии отказал RT и Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе прессы, обвинив их в распространении дезинформации. Главред RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что «ни одного примера» дезинформации Лондон не привел.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Заместитель генпрокурора Малиновский подал в отставку Журналистка «Рустави 2» неадекватно отреагировала на слова депутата Толстого Путин высказался об идее Зеленского о встрече по Донбассу в новом формате
Комментарии4
Политика , Маргарита Симоньян , МИД , ИА Sputnik , Москва , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Первый и последний раз вы меня видите»17
«В адрес Турции приходили угрозы»44
Украинского генерала ужаснули учения ВДВ в Крыму422
Четверку не трогать: США отвергли план Зеленского166
Во Владивостоке появилось «оранжевое» море
Видео
00:29
Россиянки станцевали тверк и заинтересовали полицию
Происшествия
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:35
Лобода закатила скандал в Петербурге
Шоу-бизнес
00:30
Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета
Происшествия Украина
00:50
Женщина сняла трусы в метро, чтобы ей уступили место
Происшествия
01:49
«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Армия Оружие
04:10
«Шлаковые песни»: Ротару разнесли за новый репертуар
Шоу-бизнес Статьи
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение