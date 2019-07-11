Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Исполняющим обязанности главы Севастополя назначен Михаил Развозжаев.
«Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева», — сказал Песков.
Как уточняет «Лента.ру», новый губернатор Севастополя является руководителем исполкома «Общероссийского народного фронта» и бывшим врио главы Хакасии. Он проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов».