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Путин освободил от должности губернатора Севастополя 

Рамблер + ещё 26 18 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Исполняющим обязанности главы Севастополя назначен Михаил Развозжаев.
«Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева», — сказал Песков.
Как уточняет «Лента.ру», новый губернатор Севастополя является руководителем исполкома «Общероссийского народного фронта» и бывшим врио главы Хакасии. Он проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов».
Политика , Дмитрий Песков , Михаил Развозжаев , Михаил Развожаев , Владимир Путин , Дмитрий Овсянников , РАНХиГС , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС , Севастополь
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