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В Госдуме оценили значение разговора Путина и Зеленского 

Российская Газета + ещё 61 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме поделились ожиданиями в связи с первым разговором двух президентов — Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, также речь шла о возможности продолжения контактов в нормандском формате.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что после первого разговора президентов России и Украины "наконец появится конструктив".
— Пока лично я занимаю позицию здорового пессимизма, — сказал он журналистам. — Но, безусловно, ситуацию нужно сдвигать и возобновлять двусторонние отношения.
Парламентарий уверен, что российско-украинский диалог не должен буксовать на таком же низком уровне, как при режиме Петра Порошенко.
— Архиважно достигнуть прогресса, — подчеркнул Слуцкий. — В частности, ожидал бы скорейшего решения вопроса по освобождению гражданина России Кирилла Вышинского, который совершенно необоснованно задержан и содержится в украинской тюрьме.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поделился расчетами, что беседа лидеров может повлечь ослабление антироссийских настроений в Киеве. Однако она вряд ли станет решающим моментом на пути к урегулированию украинского кризиса, констатировал парламентарий в комментарии ТАСС.
Он напомнил, что сегодня же Зеленский заявил, что не нужно "никакой федерализации и, если русский язык, то только в Донбассе".
И все же разговор президентов "даст основания поменьше спекулировать на том, что к России на Украине вообще прикасаться нельзя". К тому же, у президентов могут сложиться "какие-то личные отношения, которые могут помочь в решении государственных задач", резюмировал Калашников.
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Комментарии
Политика , Украина , Кирилл Вышинский , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Леонид Слуцкий , Калашников Леонид Иванович , Владимир Путин , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , ИТАР-ТАСС
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