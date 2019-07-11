Дональд Туск поддержал Грузию в ее спорах с Россией

Для Дональда Туска визит в Батуми стал завершающей частью его поездки по региону. До Грузии он побывал в Армении Азербайджане , где говорил о региональных проблемах и карабахском урегулировании. Однако его приезд в Батуми — первый визит в Грузию высокого европейского чиновника после обострения кризиса в российско-грузинских отношениях.

В своем выступлении Туск коснулся решения России прекратить воздушное сообщение с Грузией, назвав его несправедливым: « ЕС поддерживает Грузию в солидарности и полной приверженности вашему суверенитету и территориальной целостности».

Однако, несмотря на то что его заявления получили поддержку, напряженная ситуация в отношениях Москвы Тбилиси постепенно идет на спад.

Президент России Владимир Путин не стал отвечать оскорбившему его грузинскому журналисту, а Госдума не будет вводить эмбарго на поставки грузинских товаров. Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться — такую возможность допустили в МИД РФ . Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», — сказал собеседник издания.

Основная цель пребывания Туска в Батуми — участие в конференции «Восточного партнерства», инициативы ЕС по поддержке стран бывшего СССР. В этом году программе исполнилось 10 лет. Ее цель — значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкая интеграция бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.

За десять лет существования программы три государства бывшего СССР — Грузия, Молдавия и Украина — подписали соглашения об ассоциации с ЕС и получили возможность безвизового въезда в страны Европейского союза. В 2017 году после введения «безвиза» с Грузией результаты для ЕС оказались не очень обнадеживающими.

За первые три месяца действия безвизового въезда из 55 тыс. граждан Грузии, воспользовавшихся этой возможностью, около 3 тыс. (то есть более 6%) не вернулись домой после 90 дней пребывания. Многие грузины использовали программу безвиза для работы, что противоречило закону ЕС.

Кроме того, как в Грузии, так и в других странах-членах партнерства жалуются, что организация до сих пор не получила масштабного финансового обеспечения. «Масштаб инвестиций предопределяет полученные результаты», — говорил ранее «Газете.Ru» старший научный сотрудник Дмитрий Офицеров-Бельский.

Стоит отметить, что до ухудшения отношений между Россией и Грузией сотрудничество грузинской стороны с ЕС весьма интересовало и российский бизнес. Аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов называл

основной причиной интереса российских инвесторов к Грузии даже не сам рынок страны, а возможность на ее территории производить товар, который можно экспортировать в страны Евросоюза.

«Российский бизнес скован санкциями, однако если создавать предприятия в Грузии, то впоследствии продукцию можно реализовывать в ЕС, так как Грузия не участвует в санкциях и имеет соглашение с ЕС о беспошлинной торговле», — говорит Антонов.

В Грузии не скрывают, что ждут от Европейского союза более масштабных действий — как в рамках «Восточного партнерства», так и в других проектах, однако об этом Тбилиси придется говорить уже не с Туском, который в декабре покидает свой пост.

Кроме ободрительных слов поддержки, глава Европейского совета порадовал местную публику приветствием на грузинском языке. В своем выступлении в Батуми, Туск процитировал классика грузинской литературы Важа-Пшавела, известного поэта просветителя, стихи которого хорошо известны в переводах Марины Цветаевой Бориса Пастернака . «Некоторые люди думают, что истинный патриотизм исключает космополитизм. Это ошибка. Каждый истинный патриот — космополит, а каждый настоящий космополит — патриот», — произнес Туск на грузинском языке.

Интересно, что сам классик грузинской литературы хорошо знал русский язык и делал переводы на грузинский язык стихи русских поэтов. Однако о связи грузинской и русской поэзии Туск, вероятно, решил в этот день не вспоминать.