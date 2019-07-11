Названа причина отказа Зеленского от телемоста

Большинство россиян (68%), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили о том, что Зеленский боится телемоста между Россией Украиной . По их мнению, основной причиной недавнего отказа от него является страх столкнуться лицом к лицу с такими злободневными темами, как Донбасс.

25% респондентов считают, что нежелание проводить телемост между двумя странами — принципиальная позиция Украины по отношению к России, ведь по какой-то причине обид накопилось у них очень много.

7% опрошенных решили остаться в стороне от данного вопроса, ведь тема России и Украины не так уж им близка.

Всего в опросе приняли участие 10 627 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал проведение телемоста между украинцами и россиянами «дешевым, но опасным пиар-ходом». Видеообращение к гражданам опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

Однако было решено, что телемост Украины с Россией все-таки будет проведен в студии «России 1».

Согласно программе на сайте телеканала, шоу «Надо поговорить» покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00 по московскому времени.