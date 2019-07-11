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Россия встала на защиту Ирана в «войне танкеров» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия встревожена ситуацией в Ормузском проливе, так как риск прямой конфронтации вокруг Ирана увеличился. Такое заявление сделал заместитель министерства иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Ситуация очень тревожная. Мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие событий все сложнее. Причина этого понятная — целенаправленная линия Вашингтона на обострение», — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что акция Британии по задержанию иранского судна в Гибралтаре «возмутительна».
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Политика , Сергей Рябков , МИД , ИТАР-ТАСС , Иран
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