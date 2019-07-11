Россия встала на защиту Ирана в «войне танкеров»

«Ситуация очень тревожная. Мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие событий все сложнее. Причина этого понятная — целенаправленная линия Вашингтона на обострение», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что акция Британии по задержанию иранского судна в Гибралтаре «возмутительна».