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Раскрыта тайна палочной системы в российской полиции 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российские полицейские вынуждены меньше времени уделять раскрытию преступлений в угоду сбору штрафов. Об этом в четверг, 11 июля, «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказал полковник МВД России.
«Все знают, что в стране есть план по "палкам", главное в котором — не раскрытые преступления, а сбор штрафов. Из-за этого полицейские фактически превратились в коллекторов», — отметил он.
По словам полицейского, сотрудники МВД России должны собирать не меньше 70 процентов от всех выписанных штрафов, причем выполнен этот норматив должен быть в любом случае. Иначе претензии будут более серьезные, чем за нераскрытое преступление.
Наш собеседник утверждает, что уже больше года в территориальные отделы не поступают самые необходимые вещи, в частности, канцелярские принадлежности. Сотрудники вынуждены покупать их за свой счет, а некоторые требуют пачки бумаги с обратившихся в полицию.
«Якобы Главк провел тендер, а поставщик обманул», — сказал полковник МВД.
«Задачи полиции откровенно поменялись: советская милиция охраняла мирную жизнь граждан, а российская полиция только оказывает услуги, в том числе — по публикации удобной статистики. За охрану правопорядка с нас больше не спрашивают», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Анонимные откровения полковника российского МВД можно прочитать тут.
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Политика , Общество , МВД , Lenta.ru
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