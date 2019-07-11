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Полковник МВД раскрыл тайну палочной системы в полиции 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
Полковник МВД анонимно рассказал о «палочной» системе
«Лента.ру» опубликовала анонимный рассказ полковника МВД о закулисье российской полиции. По его мнению, из-за «палочной» системы полицейские превратились в коллекторов, а профессионалов в МВД почти нет.
По словам собеседника издания, свою карьеру он начал еще в советской милиции, куда пришел сразу после армии. Сначала он служил патрульным, после окончания юридического института стал оперативником уголовного розыска, некоторое время работал в главке МВД. В полиции он служит более 30 лет.
Среди прочего, полковник раскритиковал существующие планы по «палкам». По его словам, главное в них — не раскрытые преступления, а сбор штрафов.
В рамках «палочной» системы эффективность работы силовых органов оценивают, опираясь на статистику. Среди показателей (их называют «палками»): процент раскрытых преступлений к числу зарегистрированных, число переданных в суд дел, количество составленных протоколов и другие.
«Мы должны собирать не меньше 70 процентов от всех выписанных штрафов, вплоть до курения на улице, причем любой ценой», — подчеркнул он.
Полковник добавил, что «единичные» профессионалы держатся в полиции только «на каком-то непонятном энтузиазме». Он подчеркнул, что зарплаты у полицейских минимальные: в столице сержант получает 30-33 тысячи рублей, лейтенант — 40-45 тысяч, а в регионах — «и того меньше».
«А уважения к сотрудникам просто нет: проверяющий может обматерить любого — и женщину, и равного по званию», — отметил полицейский.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин предложил изменить критерии оценки полицейских, частично отказавшись от палочной отчетности по количеству переданных в суд дел.
Президент привел статистику, по которой раскрываемость преступлений в последние годы остается на уровне в 43 процента и не растет, а четверть направленных в суд дел прекращаются по нереабилитирующим основаниям (истечение срока давности, амнистия, смерть фигуранта).
Комментарии7
Политика , Видео , Общество , Владимир Путин , МВД , Lenta.ru
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