Полковник МВД раскрыл тайну палочной системы в полиции

Полковник МВД анонимно рассказал о «палочной» системе

«Лента.ру» опубликовала анонимный рассказ полковника МВД о закулисье российской полиции. По его мнению, из-за «палочной» системы полицейские превратились в коллекторов, а профессионалов в МВД почти нет.

По словам собеседника издания, свою карьеру он начал еще в советской милиции, куда пришел сразу после армии. Сначала он служил патрульным, после окончания юридического института стал оперативником уголовного розыска, некоторое время работал в главке МВД. В полиции он служит более 30 лет.

Среди прочего, полковник раскритиковал существующие планы по «палкам». По его словам, главное в них — не раскрытые преступления, а сбор штрафов.

В рамках «палочной» системы эффективность работы силовых органов оценивают, опираясь на статистику. Среди показателей (их называют «палками»): процент раскрытых преступлений к числу зарегистрированных, число переданных в суд дел, количество составленных протоколов и другие.

«Мы должны собирать не меньше 70 процентов от всех выписанных штрафов, вплоть до курения на улице, причем любой ценой», — подчеркнул он.

Полковник добавил, что «единичные» профессионалы держатся в полиции только «на каком-то непонятном энтузиазме». Он подчеркнул, что зарплаты у полицейских минимальные: в столице сержант получает 30-33 тысячи рублей, лейтенант — 40-45 тысяч, а в регионах — «и того меньше».

«А уважения к сотрудникам просто нет: проверяющий может обматерить любого — и женщину, и равного по званию», — отметил полицейский.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин предложил изменить критерии оценки полицейских, частично отказавшись от палочной отчетности по количеству переданных в суд дел.

Президент привел статистику, по которой раскрываемость преступлений в последние годы остается на уровне в 43 процента и не растет, а четверть направленных в суд дел прекращаются по нереабилитирующим основаниям (истечение срока давности, амнистия, смерть фигуранта).