В ЦИК РФ поддержали идею Беглова о реформе системы работы муниципальных избиркомов

Ранее в среду Беглов заявил о необходимости реформирования системы работы ИКМО, так как в данный момент они "практически никому не подчиняются". Он также отметил, что полностью поддерживает действия Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК), направленные на решение возникающих проблем, и отметил оперативную работу правоохранительных органов

"Когда врио губернатора [Петербурга Александр Беглов] говорит о своей позиции — это значит, что он точно понимает вред, который наносится и избирательному процессу, и выборам в муниципальные органы власти, и выборам губернатора Санкт-Петербурга. Позиция, о которой он заявил, очень важна для всех тех, кто занимается организацией избирательных кампаний в Петербурге", — сказал Булаев ТАСС.

По его словам, ЦИК помогает горизбиркому Петербурга с решением проблемных ситуаций практически в постоянном режиме. "И мы тоже отмечаем значительное количество нарушений со стороны достаточно небольшого количества муниципальных избирательных комиссий. Их там наберется два десятка с трудом, но они портят всю картину. И, естественно, врио губернатора это не может не беспокоить, потому что люди не всегда разделяют муниципальные и губернаторские выборы", — уточнил зампредседателя ЦИК.

Он также подчеркнул, что высказанная Бегловым позиция точно отражает ситуацию, которая сложилась в ИКМО Петербурга на сегодняшний день. "Мы ситуацию во многом исправляем, она сегодня достаточно серьезно уже откорректирована, но вот это заявление позволит нам добиться результата. Тем более, что у нас сегодня есть уже и протоколы об административных правонарушениях, поданные в суды. И я думаю, что в ближайшее время суды определятся с этими протоколами и тогда многие председатели муниципальных комиссий, нарушившие закон, понесут серьезное наказание, которое лишит их возможности заниматься профессиональной деятельностью", — добавил Булаев.

Позиция горизбиркома и ЦИК

Ранее сообщалось, что горизбирком Петербурга обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости — организовать работу в нерабочие часы по будням. Также ГИК Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

Два ИКМО — "Сампсониевское" и "Сергиевское" — попытались через суд добиться отмены решения горизбиркома о продлении сроков приема документов кандидатов для участия в муниципальных выборах, но суд Петербурга встал на сторону ГИК и отказал в удовлетворении исков ИКМО.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.