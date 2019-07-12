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Путин и Совбез обсудили российско-украинские отношения 

Газета.Ru + ещё 80 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности проблематику российско-украинских отношений, передает РИА "Новости".
Беседа состоялась после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", — заявил пресс-секретарь.
В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее была раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского.
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Политика , Дмитрий Песков , Антон Вайно , Владимир Зеленский , Сергей Иванов , Сергей Нарышкин , Владимир Колокольцев , Сергей Лавров , Александр Бортников , Николай Патрушев , Владимир Путин , Вячеслав Володин , ФСБ , Администрация Президента РФ , РИА Новости
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