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Россия отказалась считать себя «плохим мальчиком» 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Thomas Peter / Reuters
США пытаются выставить Россию в негативном свете, вводя в публичные обсуждения «информацию, которая не имеет ничего общего с реальностью». Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью испанской газете El Pais.
По его словам, от Вашингтона идет постоянный поток данных, при этом американская сторона совершенно неправильно истолковывает позицию России. «И дело не только в ошибочной оценке того, где Россия, что она делает или хочет. Это попытка придать нашей стране образ плохого мальчика в классе», — сказал дипломат.
Среди примеров распространенной США ложной информации замминистра назвал данные о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы хотел покинуть свою страну, но Россия его отговорила. Рябков категорически отверг какую-либо подобную дискуссию между Москвой и Каракасом.
Замглавы МИД также отметил, что Россия подходит к происходящему в Венесуэле крайне ответственно. Он подчеркнул, что ни одна из прошлых военных поставок республике не нарушала баланса сил в регионе, а российские солдаты лишь консультируют местные силы и обслуживают технику.
В то же время со стороны США идет «непрерывная мелодия» с идеями о возможном военном вмешательстве в конфликт и о том, что ничего нельзя исключать. «Это преднамеренно создает ощущение неопределенности относительно того, что возможно, а что нет, с точки зрения участия США» и расшатывает ситуацию в Венесуэле, уверен Рябков. Он сказал, что единственный возможный способ урегулирования — это диалог между властью и оппозицией.
Дипломат добавил, что в сотрудничестве Россия и Венесуэла находятся на равных, республика не является тем партнером, который серьезно нуждается в помощи. По его словам, Москва ценит поддержку Каракаса по множеству вопросов, в том числе в вопросе противостояния экстратерриториальным санкциям США.
Ранее 10 июля военный атташе венесуэльского посольства в России заявил, что слова американцев о сотнях российских военных, якобы находящихся на территории Венесуэлы, не имеют под собой никаких оснований.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.
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Политика , Николас Мадуро , Сергей Рябков , Хуан Гуайдо , МИД , ЕС , Венесуэла , США
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