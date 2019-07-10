Народ боится позора Зеленского на встрече с Путиным

21% россиян не против встречи, но и не ждут ее.

А вот 18% опрошенных как раз очень ждут встречи между ними, поскольку самой интересной частью беседы, по их мнению, может стать тема Крыма, а точнее монолог Зеленского про принадлежность Крыма Украине. Ведь одно дело на своей родине вещать про Крым, другое — говорить на эту тему, глядя в глаза оппоненту.

Всего в опросе приняли участие 16 860 человек.

Президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому надо поговорить, заявил в своем «Фейсбуке» последний.

«Хочу обратиться к Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо», — произнес Зеленский в опубликованном видеообращении.