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Народ боится позора Зеленского на встрече с Путиным 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Респонденты (61%), принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не ждут встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По их мнению, президент Украины уже до планируемой им встречи ведет себя слишком странно.
21% россиян не против встречи, но и не ждут ее.
А вот 18% опрошенных как раз очень ждут встречи между ними, поскольку самой интересной частью беседы, по их мнению, может стать тема Крыма, а точнее монолог Зеленского про принадлежность Крыма Украине. Ведь одно дело на своей родине вещать про Крым, другое — говорить на эту тему, глядя в глаза оппоненту.
Всего в опросе приняли участие 16 860 человек.
Президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому надо поговорить, заявил в своем «Фейсбуке» последний.
«Хочу обратиться к Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо», — произнес Зеленский в опубликованном видеообращении.
Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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