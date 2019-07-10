Оттепель? Грузинские депутаты едут в Москву

Лидер партии «Альянс патриотов», вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили заявила, что депутаты от ее партии намерены в ближайшее время приехать в Москву. Об этом она написала в фейсбуке.

«Не скрою, эти дни были очень напряженными. Мы трудились с нашей стороны с целью урегулирования ситуации, и я довольна, что наш труд имеет первый результат. Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву», — отметила Инашвили.

Она также добавила, что грузинские депутаты примут участие в международном форуме «Развитие парламентаризма», который пройдет в Госдуме. По ее мнению, поездка депутатов принесет Грузии «добро».

Депутаты решили отправиться в Москву на фоне нового всплеска антироссийских настроений в Грузии. В воскресенье, 7 июля, ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния допустил нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина в эфире своей авторской программы «P. S.».

В течение почти целой минуты Габуния оскорблял российского лидера, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения. В Госдуме в ответ на речь телеведущего предложили ввести санкции против Грузии и завести уголовное дело на журналиста.

Вместе с тем Путин 9 июля высказался против введения ограничительных мер в отношении Грузии, несмотря на выходку журналиста. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер считает, что «много чести» возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста. «Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего», — подчеркнул Путин.

Власти Грузии положительно отреагировали на нежелание Путина вводить санкции против республики. «Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», — заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе

Атака Габунии на Путина в эфире «Рустави 2» стала испытанием и для телеканала. Помимо обрушившейся критики со стороны властей Грузии и России, «Рустави 2» столкнулся с недовольством грузинского народа. После эфира Габунии к зданию телеканала вышли сотни грузин. Участники акции протеста закидывали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, требуя немедленного увольнения Габунии и отстранения Ники Гварамии от должности гендиректора грузинского телеканала. Из-за протестов было приостановлено вещание «Рустави 2» вплоть до утра 8 июля.

Стоит напомнить, что кризис в отношениях России и Грузии начался 20 июня, формальным поводом для него стало выступление депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Оппозицию возмутило, что организаторы мероприятия пригласили российского депутата занять место спикера парламента Грузии и произнести речь.

Несколько тысяч человек собрались у здания парламента Грузии и потребовали отставки глав силовых ведомств и правительства. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги, после чего ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали, чтобы российская делегация немедленно покинула Грузию.

Во время атаки на российского депутата у здания парламента начались столкновения протестующих с отрядами спецназа. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали около 250 человек, более 200 участников акции были задержаны.

Прямым следствием протестов стал временный запрет на авиасообщение с Грузией, введенный президентом России Владимиром Путиным вскоре после начала беспорядков. Ограничения вступили в силу с 8 июля. Запрет продлится до момента, пока отношения между двумя странами не придут в норму. Грузинские власти оценили потери от сокращения туристического потока россиян в сотни миллионов долларов.