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Калашников назвал темы встречи с грузинскими депутатами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
На межпарламентской встрече России и Грузии будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сфере, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Ранее сообщалось, что делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье, где, в частности, запланирована встреча с депутатами Госдумы. Об этом сообщил агентству глава делегации, депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая.
"Это у нас не первая встреча. И мы проводили уже, по-моему, три встречи до этого с конкретной тематикой, в том числе и касающейся возможных авиаперелетов, мы тогда их добились, когда их не было — возобновления авиаперелетов и увеличения количества линий. И многие другие вопросы обсуждались, например, (вопросы) религиозного сотрудничества", — сказал Калашников.
Парламентарий добавил, что межпарламентская встреча России и Грузии пройдет на площадке Госдумы, а ее участниками будет комитет по делам СНГ и партия "Альянс патриотов Грузии".
"Это встреча между нашим комитетом и партией "Альянс патриотов Грузии". Мы эти вопросы обсуждали и будем обсуждать дальше", — пояснил депутат.
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Комментарии
Политика , Калашников Леонид Иванович , Госдума , РИА Новости , Грузия , Москва
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