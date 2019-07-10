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Медведев встретился с Бойко и Медведчуком 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Также на встрече присутствуют Вадим Рабинович и Тарас Козак.
С российской стороны помимо Медведева присутствуют: председатель высшего совета Борис Грызлов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Госдумы, глава фракции ЕР Сергей Неверов.
Встреча проходит на площадке исполкома партии «Единая Россия». Стороны в частности обсуждают меморандум между партиями.
Ранее в Службе безопасности Украины начала проверку визита председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию.
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Политика , Дмитрий Медведев , Вадим Рабинович , Александр Жуков , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Сергей Неверов , Борис Грызлов , СБУ , Единая Россия , Госдума , Газета.Ru
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