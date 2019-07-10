В России пожелали немецкому журналисту «гореть в аду»

В Совфеде пожелали немецкому журналисту «гореть в аду» из-за слов о Прохоровке

«На Западе прекрасно понимают, что ряд исторических событий связывает нашу страну воедино. Одним из таких событий и является битва под Прохоровкой — крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны», — заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич , комментируя требование немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа снести памятник героям боя под Прохоровкой.

«Немецкий журналист Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию, в котором нашло свое отражение тысячелетие истории русского героизма. Подобное отношение к прошлому — это кощунство и аморальное преступление. Его попытки привлечь внимание к себе подобными высказываниями мелочны и не принесут ему широкой известности», — считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, немецкая сторона, при всей своей осведомленности, не может утверждать наверняка о том, что произошло под Прохоровской 12 июля 1943 года. «Советская же сторона принимала прямое участие в устранении последствий данного сражения, имела действительные основания в точности утверждать, какие потери понесла каждая из сторон, а главное — кто в конце концов вышел победителем из того противостояния», — пояснил сенатор.

Клинцевич также напомнил, что западная пресса уже неоднократно была уличена во вбросах фейковой информации, используя дезинформацию, подтасовывание и искажение фактов в своих корыстных целях.

«И слова Келлерхоффа — не более чем еще одно звено в этой цепи лжи и обмана, провоцирующее конфликты между странами и народами. Потому самому Келлерхоффу я желаю гореть в аду, а его сторонники пусть приедут в Прохоровку, посмотрят на замечательный музей, аналогов которому в мире нет, и сами сделают вывод об этом историческом событии», — заключил Клинцевич.

Напомним, в понедельник немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник победы на Прохоровском поле необходимо «снести», так как никакого крупного боя там якобы не было, а Красная армия не одержала в нем победу.

«На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и 5 у вермахта», — заявил Келлерхофф.

Действия советских танкистов он назвал «атакой камикадзе», заявив, что « (советские) танки столпились перед узким мостом — и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС».

Минобороны России в честь 75-й годовщины Курской битвы, которая проходила с 5 июля по 23 августа 1943 года, рассекретило документы, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны на белгородском направлении.

В августе 2018 года немецкие историки заявили о «победе» вермахта под Прохоровкой.