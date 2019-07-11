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Совфед внесет в МИД предложение по ограничению въезда Катамадзе в Россию 

РИА Новости + ещё 11 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Совет Федерации внесет в МИД РФ предложение об ограничении въезда в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, сообщил журналистам председатель временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее Пушков на заседании Совфеда заявлял, что Катамадзе, допустившей «русофобские высказывания», должен быть запрещен въезд в Россию.
"Мы сейчас работаем с МИД… Сейчас будем входить с предложением", — сказал Пушков журналистам после конференции в МИА «Россия сегодня».
Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее «самый тяжелый концерт», от которого она «не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки». Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале «Усадьба Jazz», где исполнила грузинскую песню «Сулико» под аккомпанемент ребенка — подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что то выступление было ее последним концертом в России.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Политика , В мире , Кавказ , Алексей Пушков , Константин Хабенский , Нино Катамадзе , МИД , Совет Федерации , МВД , РИА Новости , Москва
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