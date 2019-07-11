Совфед внесет в МИД предложение по ограничению въезда Катамадзе в Россию

Ранее Пушков на заседании Совфеда заявлял, что Катамадзе, допустившей «русофобские высказывания», должен быть запрещен въезд в Россию.

"Мы сейчас работаем с МИД… Сейчас будем входить с предложением", — сказал Пушков журналистам после конференции в МИА «Россия сегодня».

Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее «самый тяжелый концерт», от которого она «не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки». Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале «Усадьба Jazz», где исполнила грузинскую песню «Сулико» под аккомпанемент ребенка — подопечного фонда Константина Хабенского . Также она написала в соцсети, что то выступление было ее последним концертом в России.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.