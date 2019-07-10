Кремль прокомментировал инцидент с кортежем Путина

Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.

Газета "Коммерсант" сообщила, что когда кортеж президента уже отъехал от здания УРФУ, к нему бросилась девочка, президент якобы вышел из своей машины и помог ей.