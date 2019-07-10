Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Газета "Коммерсант" сообщила, что когда кортеж президента уже отъехал от здания УРФУ, к нему бросилась девочка, президент якобы вышел из своей машины и помог ей.
"Все не совсем так. На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя. И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле", — сказал Песков РИА Новости.
Последние новости
Президент Грузии обратилась к России Собчак отреагировала на брань грузинского журналиста в адрес Путина Радиация около затонувшей советской подлодки превышена в сто тысяч раз
Политика , Видео , Дмитрий Песков , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Черном море произошел морской бой3
Россиян напугали аномалиями9
В России пожелали немецкому журналисту «гореть в аду»1
Москва дала Грузии последний шанс469
Шесть минус один: Трампа толкают к войне16
Видео
00:33
Кремль прокомментировал инцидент с кортежем Путина
Политика
02:40
Москва дала Грузии последний шанс
Политика Статьи
00:55
Шесть минус один: Трампа толкают к войне
В мире Статьи
01:16
Закон о пенсиях оскорбил россиянок
Общество
02:20
Грузины обрадовались решению России
В мире
03:23
Россиян напугали аномалиями
Погода Общество
00:57
Зеленский отменил военный парад
Армия В мире
00:29
На встрече с Путиным произошло ЧП
Общество
00:51
Саакашвили сломал руку пожилой одесситке
Украина В мире
00:29
«Чисто по-женски»: Голикова помогла упавшей при виде Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение