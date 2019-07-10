Антонов призвал США поддержать усилия РФ по борьбе с неонацизмом

Он отметил, что Россия «всегда бурно реагировала на попытки переписать историю и прославлять нацизм и будет продолжать это делать».

США должны поддержать российскую позицию в ООН , направленную на борьбу с пропагандой нацизма. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов

Дипломат отметил, что Россия каждый год представляет в ООН резолюцию против прославления нацизма, но США и Украина все время голосуют против.

«Каждый год Россия представляет резолюцию ООН по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и других практик, которые способствуют распространению современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Во всем международном сообществе есть только две страны, которые все еще голосуют против — США и Украина», — напомнил Антонов.

Он добавил, что Канада нашла в себе силы пересмотреть взгляды на этот вопрос, теперь это должен сделать Вашингтон.

Антонов подчеркнул, что гарантия свободы слова, которую дает Конституция США, стала прикрытием для неонацистских организаций, которые беспрепятственно устанавливают памятники «героям» этнических чисток, в том числе причастных к Холокосту.

В своей статье в журнал The National Interest Антонов уточнил, что общая история должна играть объединяющую роль в этом вопросе.

«Мы никогда не должны забывать, что наши народы сражались вместе во время Второй мировой войны, память о жертвах нацизма должна всегда оставаться в сердцах и умах будущих поколений», — написал дипломат.

Он отметил, что Россия «всегда бурно реагировала на попытки переписать историю и прославлять нацизм и будет продолжать это делать».

По мнению Антонова, на Украине, в Прибалтике и Польше важно прекратить снос памятников воинам, которые сражались с фашизмом.