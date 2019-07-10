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Путин рассказал о невыполненных Обамой обещаниях по Украине 

RT на русском + ещё 9 44 минуты назад
Российский лидер Владимир Путин рассказал о договорённостях с экс-президентом США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые так и не были выполнены американской стороной.
Об этом он заявил в ходе интервью для фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) американского оскароносного режиссёра Оливера Стоуна.
«Вы знаете, Обама уже не президент, но, тем не менее, есть определённые вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договорённости, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены», — цитирует его РИА Новости.
Говоря о переговорах с Обамой, Путин не уточнил, о чём конкретно шла речь в рассматриваемом диалоге.
Ранее Владимир Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе, сказал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко специально устроил провокацию во время предвыборной кампании для нагнетания обстановки.
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Политика , Видео , В мире , Барак Обама , Петр Порошенко , Оливер Стоун , Владимир Путин , РИА Новости , США
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