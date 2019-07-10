Путин рассказал о невыполненных Обамой обещаниях по Украине

Об этом он заявил в ходе интервью для фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) американского оскароносного режиссёра Оливера Стоуна

«Вы знаете, Обама уже не президент, но, тем не менее, есть определённые вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договорённости, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены», — цитирует его РИА Новости.

Говоря о переговорах с Обамой, Путин не уточнил, о чём конкретно шла речь в рассматриваемом диалоге.