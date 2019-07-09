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Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины 

BFM.RU + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин. Он рассказал об этом в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в новом фильме «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine), передает РИА Новости.
По мнению Путина неизбежно строительство нормальных, дружеских, союзнических отношений.
«И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», — заявил президент РФ.
Лента Стоуна была показана на фестивале в итальянской Таормине.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Оливер Стоун , Владимир Путин , РИА Новости
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