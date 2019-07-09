Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин. Он рассказал об этом в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в новом фильме «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine), передает РИА Новости.
По мнению Путина неизбежно строительство нормальных, дружеских, союзнических отношений.
«И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», — заявил президент РФ.
Лента Стоуна была показана на фестивале в итальянской Таормине.