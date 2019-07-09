Володин заявил, что Путин дает властям Грузии шанс образумиться

"Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем", — сказал спикер. "А он им шанс дает — образумиться", — добавил он.

Позиция Госдумы по вопросу о необходимости принятия ответных мер на антироссийские выходки в Грузии не изменилась, добавил Володин.

"Позиция Государственной думы неизменна, нам необходимо рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны. И в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые было бы правильно нам принять", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против республики санкции.