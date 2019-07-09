Президент России Владимир Путин своим отказом вводить санкции против Грузии дает властям этой страны шанс образумиться. Такое мнение высказал во вторник журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем", — сказал спикер. "А он им шанс дает — образумиться", — добавил он.
Позиция Госдумы по вопросу о необходимости принятия ответных мер на антироссийские выходки в Грузии не изменилась, добавил Володин.
"Позиция Государственной думы неизменна, нам необходимо рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны. И в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые было бы правильно нам принять", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против республики санкции.