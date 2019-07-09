Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин заявил, что Путин дает властям Грузии шанс образумиться 

ТАСС + ещё 2 19 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин своим отказом вводить санкции против Грузии дает властям этой страны шанс образумиться. Такое мнение высказал во вторник журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем", — сказал спикер. "А он им шанс дает — образумиться", — добавил он.
Позиция Госдумы по вопросу о необходимости принятия ответных мер на антироссийские выходки в Грузии не изменилась, добавил Володин.
"Позиция Государственной думы неизменна, нам необходимо рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны. И в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые было бы правильно нам принять", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против республики санкции.
ТАСС: последние новости
Лавров: предложения по украинскому урегулированию нужно делать по дипканалам Песков считает позором для грузин оскорбления РФ в телеэфире Посольство РФ в Белоруссии: у задержанных после салюта россиян нет жалоб насчет содержания
Комментарии2
Политика , В мире , Кавказ , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности гибели подводников на «Лошарике»35
«Доктора поищите»: На встрече с Путиным произошло ЧП106
Путин принял решение по Грузии802
В Грузии оценили решение Путина по санкциям30
МЧС обратилось к москвичам с предупреждением
Видео
00:29
«Доктора поищите»: На встрече с Путиным произошло ЧП
Общество
01:00
Московский зоопарк показал видео игры слонов
Новости Москвы
01:29
В Грузии оценили решение Путина по санкциям
В мире Кавказ
01:29
Путин принял решение по Грузии
Политика
02:51
Появились подробности гибели подводников на «Лошарике»
Армия Пожары
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
03:24
Президент Грузии обратилась к России
В мире Политика
00:53
Лавров ответил на призыв Зеленского к Путину
Политика В мире
01:19
На пляже в Крыму сделали страшную находку
Происшествия
03:53
«Слушать можно под „Крота“»: россияне ополчились на клип «На-на»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение