«Понапридумывали всякую фигню»: Путин о министерстве в Свердловской области

«Внешнеэкономических — понятно. Почему в Свердловской области министерство международных отношений? <…>. Международные-то здесь при чем? Международные отношения — это прерогатива государства в целом. Суверенитет государства должен быть соблюден. Понапридумывали в свое время всякую фигню», — сказал Путин во время встречи со студентами Уральского федерального университета, ректор которого, Виктор Кокшаров, ранее возглавлял это министерство.

В 1991 году было образовано Управление по международным и внешнеэкономическим связям при Комитете по экономике Свердловского облисполкома, в 1995 году оно было преобразовано в департамент, а в 1998 году — в Министерство международных и внешнеэкономических связей.