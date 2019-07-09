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«Понапридумывали всякую фигню»: Путин о министерстве в Свердловской области 

Рамблер + ещё 1 6 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент России Владимир Путин удивился существованию Министерства международных и внешнеэкономических связей в Свердловской области, пишет Ura.ru.
«Внешнеэкономических — понятно. Почему в Свердловской области министерство международных отношений? <…>. Международные-то здесь при чем? Международные отношения — это прерогатива государства в целом. Суверенитет государства должен быть соблюден. Понапридумывали в свое время всякую фигню», — сказал Путин во время встречи со студентами Уральского федерального университета, ректор которого, Виктор Кокшаров, ранее возглавлял это министерство.
В 1991 году было образовано Управление по международным и внешнеэкономическим связям при Комитете по экономике Свердловского облисполкома, в 1995 году оно было преобразовано в департамент, а в 1998 году — в Министерство международных и внешнеэкономических связей.
Политика , Виктор Кокшаров , Владимир Путин , РИА Ura.ru , Свердловская Область
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