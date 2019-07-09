Россию полностью восстановили в правах в ПАСЕ, отметил Лавров

"Решение Парламентской ассамблеей принято. Права нашей парламентской делегации восстановлены в полном объеме без каких-либо изъятий, и это реальность. Мы будем из нее исходить", — сказал Лавров.

Ранее глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье указала, выступая на пленарном заседании ПА ОБСЕ, что утверждение полномочий РФ в ПАСЕ не является карт-бланшем, ассамблея рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований.

На июньской сессии ПАСЕ, полномочия делегации РФ сначала были опротестованы, затем возвращены полностью. Сразу после принятия такого решения глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.

Позже спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с сессии ПАСЕ из-за РФ, и заявил, что против возвращения прав делегации РФ голосовал только один их представитель.

Также позже подтвердилось, что делегации не покинули полностью сессию, а оставили одного-двух представителей.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли на встрече со словацкими коллегами эта ситуация, Лавров указал, что "это здесь вообще не обсуждалось".