Российский президент Владимир Путин заявил, что грузинским властям нужно выучить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.
По словам Путина, для того, чтобы отношения двух сторон наладились, власти Грузии должны выучить "давнюю историю отношений" с народами Абхазии и Южной Осетии.
Ранее Путин впервые высказался о санкциях против Грузии.
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.