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Путин посоветовал властям Грузии подучить историю 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский президент Владимир Путин заявил, что грузинским властям нужно выучить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.
По словам Путина, для того, чтобы отношения двух сторон наладились, власти Грузии должны выучить "давнюю историю отношений" с народами Абхазии и Южной Осетии.
Ранее Путин впервые высказался о санкциях против Грузии.
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.
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Политика , Кавказ , Сергей Гаврилов , Владимир Путин , Госдума , Абхазия , Грузия , Южная Осетия
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