Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин , комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии , заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения», — цитирует Интерфакс президента.

9 июля Госдумы единогласно приняла заявление о дополнительных экономических мерах против Грузии.

В Кремле подчеркнули, что соответствующее решение принимают правительство и глава государства, однако оно пока не принято.