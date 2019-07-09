Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии 

RT на русском 16 минут назад
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения», — цитирует Интерфакс президента.
9 июля Госдумы единогласно приняла заявление о дополнительных экономических мерах против Грузии.
В Кремле подчеркнули, что соответствующее решение принимают правительство и глава государства, однако оно пока не принято.
RT на русском: последние новости
Лавров оценил идею Зеленского о переговорах на высшем уровне в Минске В Госдуме предложили выкупить и переименовать канал «Рустави 2» В Кремле назвали неприемлемым оскорбление Путина в эфире «Рустави 2»
Политика , Видео , Владимир Путин , Госдума , Интерфакс , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Грузии обратилась к России631
На Западе согласились с Путиным99
За оскорбление Путина заплатит вся Грузия562
Лавров оценил идею Зеленского о переговорах2
Умер Фернандо де ла Руа
Видео
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
03:24
Президент Грузии обратилась к России
В мире Политика
03:53
«Слушать можно под „Крота“»: россияне ополчились на клип «На-на»
Шоу-бизнес
01:48
Лавров оценил идею Зеленского о переговорах
Политика
06:16
На Западе согласились с Путиным
Политика
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:17
Лукашенко ответил на «самый главный» вопрос
В мире Политика
04:00
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях
Общество
01:45
Алибасов поставил точку в разговорах о наследстве
Шоу-бизнес
05:44
За оскорбление Путина заплатит вся Грузия
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение