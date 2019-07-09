Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения», — цитирует Интерфакс президента.
9 июля Госдумы единогласно приняла заявление о дополнительных экономических мерах против Грузии.
В Кремле подчеркнули, что соответствующее решение принимают правительство и глава государства, однако оно пока не принято.