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«Один вышел, что-то ляпнул»: Путин принял решение по Грузии 

Рамблер 32 минуты назад
Президент России Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии. Об этом он заявил журналистам во время поездки в Екатеринбург, передает ТАСС.
По мнению президента, санкции не стоит вводить «из уважения к грузинскому народу» и «ради полноценного восстановления отношений с Грузией».
«Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу», — добавил Путин.
Российский лидер отметил, что антироссийские настроения в Грузии «раздуваются» людьми, не знающими или игнорирующими историю. Эти люди, по словам Путина, «в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии».
Путин впервые отреагировал на оскорбления журналиста
Ранее в Госдуме выступили за введение санкций в отношении Грузии после инцидента с телеведущим Георгием Габунией, оскорбившим президента России в прямом эфире канала «Рустави 2».
Комментарии342
Политика , Видео , Владимир Путин , Госдума , ИТАР-ТАСС , Грузия , Екатеринбург
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