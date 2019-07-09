«Один вышел, что-то ляпнул»: Путин принял решение по Грузии

По мнению президента, санкции не стоит вводить «из уважения к грузинскому народу» и «ради полноценного восстановления отношений с Грузией».

«Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу», — добавил Путин.

Российский лидер отметил, что антироссийские настроения в Грузии «раздуваются» людьми, не знающими или игнорирующими историю. Эти люди, по словам Путина, «в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии».