Путин заявил о мракобесии вместо диалога по проблемам климата

Вместо разговора по существу по проблемам экологии и климата в мире отмечается откровенный популизм, спекуляции и мракобесие, заявил президент РФ Владимир Путин

"Эти вопросы, на наш взгляд, требуют глубокой и содержательной дискуссии. Однако вместо разговора по существу по глобальной экологической и климатической повестке мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой и, я не побоюсь этого слова, просто мракобесия", — заявил Путин на пленарной сессии 2-го Глобального саммита по производству и индустриализации.

По словам российского лидера, "доходит до того, что мир заставляют отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, кстати говоря, создать локальное благополучие для избранных".

Он подчеркнул, что сейчас миллионы людей на планете не имеют доступа к чистой воде, образованию и другим плодам цивилизации.