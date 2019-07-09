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Путин встретится с Моралесом 11 июля 

ТАСС + ещё 5 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 11 июля встретится с президентом Многонационального Государства Боливия Эво Моралесом, который посетит Россию с официальным визитом.
Как сообщила пресс-служба главы российского государства, планируется, что лидеры "обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам".
По итогам переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов.
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Политика , Владимир Путин , Боливия
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