Лавров ответил на призыв Зеленского к Путину

Лавров прокомментировал инициативу Зеленского по Донбассу

Лавров отметил, что серьезные предложения «делаются по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook».

По словам министра, Россия готова рассматривать предложения, которые помогут выполнить минские договоренности, а не подменить их.

Лавров напомнил, что для урегулирования ситуации в Донбассе уже созданы действующие форматы.

«И нормандский, и минский формат были одобрены Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу», — приводит ТАСС слова главы российского МИД.

Другие предложения тоже имеют право на существование, однако упор в них должен делаться на прямые переговоры сторон конфликта, подчеркнул Лавров.