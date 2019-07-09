Лавров ответил на призыв Зеленского к Путину

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Лавров прокомментировал инициативу Зеленского по Донбассу 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
Россия готова рассматривать предложения по урегулированию ситуации в Донбассе, но они должны делаться по дипломатическим каналам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о предложении президента Украины Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции.
Лавров отметил, что серьезные предложения «делаются по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook».
По словам министра, Россия готова рассматривать предложения, которые помогут выполнить минские договоренности, а не подменить их.
Лавров напомнил, что для урегулирования ситуации в Донбассе уже созданы действующие форматы.
«И нормандский, и минский формат были одобрены Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу», — приводит ТАСС слова главы российского МИД.
Другие предложения тоже имеют право на существование, однако упор в них должен делаться на прямые переговоры сторон конфликта, подчеркнул Лавров.
Комментарии10
Политика , Видео , В мире , Другое , Украина , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Минск , США , Великобритания
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