Лавров ответил на призыв Зеленского к Путину

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Лавров: предложения по украинскому урегулированию нужно делать по дипканалам 

ТАСС 34 минуты назад
Россия готова рассматривать предложения по украинскому урегулированию, но делать их надо по дипломатическим каналам. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.
"Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности", — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС относительно обращения президента Украины Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.
Лавров отметил, что для целей урегулирования на Украине созданы действующие форматы — Контактная группа и нормандский формат. "И нормандский, и минский формат были одобрены Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу", — добавил он.
"Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но упор надо делать на прямой диалог [сторон конфликта], это сердцевина минских договоренностей", — подчеркнул глава дипведомства.
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Политика , Видео , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ОБСЕ , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС
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