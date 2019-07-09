На Западе согласились с Путиным

WP допустила правоту Путина

После заявления президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства населения, Роберт Самуэльсон на страницах The Washington Post задался вопросом, так ли это.

Автор материала замечает, что к президенту России можно относиться по-разному, но нельзя не признать, что он является человеком, который внимательно наблюдает за происходящим. Либерализм, сложившийся после Второй мировой войны, который осудил Путин, находится "в осаде". С экономической точки зрения для этого есть три причины. Первая связана с замедлением экономического роста на Западе. Послевоенный либерализм обещал, что сильный и устойчивый экономический рост принесет социальный мир, однако замедление экономического развития ограничило способность правительств выполнять эти обязательства.

Вторая причина заключается в старении общества в передовых странах, которым приходятся больше платить пожилым. Старение происходит медленно, но имеет существенно значение. Третья причина заключается в бюджетном дефиците. Многие развитые страны занимают деньги под низкие проценты. Это может продолжаться бесконечно, но может прекратиться. По самым оптимистическим прогнозам, федеральный долг США к 2029 году превысит 90% ВВП. С практической точки зрения странам нужно договориться, кто несет ответственность, и что они могут делать. Диктаторские общества решают это вопрос силой и страхом, а демократические прибегают к "либерализму". Путин считает, что многие люди потеряли веру в либеральную идею, однако, по мнению автора, "националистическая замена" не сделает мир более добрым и стабильным. Нужно спасти лучшее из послевоенного либерализма и признать важность национальной самобытности и суверенитета, хотя эта миссия может быть невыполнимой.