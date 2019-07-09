На Западе согласились с Путиным

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На Западе допустили правоту Путина 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
Владимир Путин, назвавший либерализм изжитым, отчасти прав, считает колумнист The Washington Post Роберт Дж. Сэмюэлсон.
В конце июня в интервью Financial Times президент России назвал либерализм окончательно изжитым, мультикультурализм просто нереалистичным, а либералов обвинил в том, что они ничего не делают и отказываются ужесточать политику.
Мнение российского лидера было раскритиковано множеством людей на Западе, например, председателем Европейского совета Дональдом Туском, фаворитом гонки за пост премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном и певцом Элтоном Джоном.
По мнению Роберта Дж. Сэмюэлсона, Путин прав в том, что многие на Западе больше не верят в либеральную идею. Журналист объяснил это тем, что современный либерализм годами находится в «осаде».
Среди прочего этому поспособствовало замедление экономического роста на Западе. Это мешает властям выполнять свои обязательства по обеспечению социального мира.
«Осаждает» либерализм и старение населения, которое увеличивает расходы государств на пенсии, и, наконец, бюджетный дефицит, то есть превышение расходов бюджета над его доходами. Например, к 2029 году госдолг США может превысить 90% ВВП страны.
Комментарии54
Политика , Видео , Борис Джонсон , Элтон Джон , Владимир Путин , Европейский совет , Washington Post , Financial Times
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