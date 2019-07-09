На Западе согласились с Путиным

На Западе допустили правоту Путина

В конце июня в интервью Financial Times президент России назвал либерализм окончательно изжитым, мультикультурализм просто нереалистичным, а либералов обвинил в том, что они ничего не делают и отказываются ужесточать политику.

По мнению Роберта Дж. Сэмюэлсона, Путин прав в том, что многие на Западе больше не верят в либеральную идею. Журналист объяснил это тем, что современный либерализм годами находится в «осаде».

Среди прочего этому поспособствовало замедление экономического роста на Западе. Это мешает властям выполнять свои обязательства по обеспечению социального мира.