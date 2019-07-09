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Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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ЛАВРОВ ОБ ИДЕЕ ЗЕЛЕНСКОГО ПО ВСТРЕЧЕ УКРАИНА-РФ-США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ГЕРМАНИЯ-ФРАНЦИЯ: ЕСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФОРМАТЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ОДОБРЕНЫ
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