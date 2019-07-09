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Белоруссия дождалась случая и «очернила» Россию 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, что они думают по поводу обвинения России в инциденте с салютом в Минске.
У респондентов спросили: «Белоруссия воспользовалась случаем, чтобы обвинить Россию?».
45% опрошенных считают, что Белоруссия воспользовалась случаем, поэтому белорусской стороной сразу были опубликованы такие провокационные данные.
41% опрошенных считают, что Белоруссия не хотела обвинять Россию, а лишь высказала предположение, заявив об этом во всеуслышание.
14% россиян не хотят делать каких-либо выводов, поскольку не имеют сведений.
Всего в опросе приняли участие 10552 человека.
Напомним, что Белоруссия обвинила Россию в трагедии, произошедшей во время празднования Дня независимости в Минске. Речь идет о салюте, в результате которого пострадали несколько человек. Среди жертв есть погибшая 64-летняя женщина. В ведомстве сразу предположили, что трагедия могла произойти из-за некачественных зарядов, которые были приобретены у российской компании.
В Минске были задержаны два россиянина, якобы причастных к «кровавому» салюту.
Пресс-секретарь посольства России в Минске сообщил, что 8 июля белорусским властям был направлен запрос на посещение двух российских граждан.
Комментарии34
Политика , Видео , Минск
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