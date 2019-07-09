Белоруссия дождалась случая и «очернила» Россию

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, что они думают по поводу обвинения России в инциденте с салютом в Минске

У респондентов спросили: « Белоруссия воспользовалась случаем, чтобы обвинить Россию?».

45% опрошенных считают, что Белоруссия воспользовалась случаем, поэтому белорусской стороной сразу были опубликованы такие провокационные данные.

41% опрошенных считают, что Белоруссия не хотела обвинять Россию, а лишь высказала предположение, заявив об этом во всеуслышание.

14% россиян не хотят делать каких-либо выводов, поскольку не имеют сведений.

Всего в опросе приняли участие 10552 человека.

Напомним, что Белоруссия обвинила Россию в трагедии, произошедшей во время празднования Дня независимости в Минске. Речь идет о салюте, в результате которого пострадали несколько человек. Среди жертв есть погибшая 64-летняя женщина. В ведомстве сразу предположили, что трагедия могла произойти из-за некачественных зарядов, которые были приобретены у российской компании.

В Минске были задержаны два россиянина, якобы причастных к «кровавому» салюту.

Пресс-секретарь посольства России в Минске сообщил, что 8 июля белорусским властям был направлен запрос на посещение двух российских граждан.