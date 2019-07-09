Кадыров ответил на выходку грузинского ведущего

Глава Чечни подчернкул, что на Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника.

"Габуния — урожденный трус. Это — позор грузинского народа и Грузии", — написал Кадыров.

Он назвал неуклюжими попытки свести инцидент к выходке отдельно взятого телеведущего, добавив, что руководство Грузии должно принести извинения президенту и всей России. Глава Чечни также призвал завести уголовное дело в отношении Габунии.