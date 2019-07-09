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Кадыров ответил на выходку грузинского ведущего 

BFM.RU 1 час назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram‑канале отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в эфире телепрограммы.
Глава Чечни подчернкул, что на Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника.
"Габуния — урожденный трус. Это — позор грузинского народа и Грузии", — написал Кадыров.
Он назвал неуклюжими попытки свести инцидент к выходке отдельно взятого телеведущего, добавив, что руководство Грузии должно принести извинения президенту и всей России. Глава Чечни также призвал завести уголовное дело в отношении Габунии.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Георгий Габуния , Владимир Путин , Чеченская Республика
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