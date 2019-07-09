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Лавров назвал полезным разговор на неформальной встрече ОБСЕ 

News.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: News.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговор на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ был полезным. Однако некоторые страны, по его словам, высказывали обвинения в адрес России.
Разговор в целом получился полезным, хотя некоторые наши коллеги по-прежнему заточены только на то, что заученно повторяют осуждения в адрес России: «агрессия», «оккупация» и так далее, — сказал Лавров.
Но большинство, как отметил министр, пыталось использовать встречу для поиска путей выхода из кризисных условий.
Как ранее писал News.ru, Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске саммита с участием представителей России, Украины и США.
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Политика , Украина , ДРСМД , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ
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