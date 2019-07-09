Лавров назвал полезным разговор на неформальной встрече ОБСЕ

Разговор в целом получился полезным, хотя некоторые наши коллеги по-прежнему заточены только на то, что заученно повторяют осуждения в адрес России: «агрессия», «оккупация» и так далее, — сказал Лавров.

Но большинство, как отметил министр, пыталось использовать встречу для поиска путей выхода из кризисных условий.