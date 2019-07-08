Разоблачен обман «Рустави-2» с отстранением хулителя Путина от эфира

По его словам, отстранение ведущего является большим обманом, поскольку новый сезон телепередач начнется в сентябре.

"Кого они хотят обмануть? Сейчас время телевизионных отпусков", — отметил Соловьев.

Он заключил, что телеканал пытается выдать отпуск за отстранение.

Ранее сообщалось, что обругавшего Путина журналиста из Грузии отстранили от эфира.