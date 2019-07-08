Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разоблачен обман «Рустави-2» с отстранением хулителя Путина от эфира 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Журналист Владимир Соловьев заявил в телеграме об обмане с отстранением журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина.
По его словам, отстранение ведущего является большим обманом, поскольку новый сезон телепередач начнется в сентябре.
"Кого они хотят обмануть? Сейчас время телевизионных отпусков", — отметил Соловьев.
Он заключил, что телеканал пытается выдать отпуск за отстранение.
Ранее сообщалось, что обругавшего Путина журналиста из Грузии отстранили от эфира.
Газета.Ru: последние новости
Названа дата выпуска нового интервью Путина Оливеру Стоун "Мразь и подонок": Кадыров об оскорбившем Путина журналисте "Рустави-2" Экстрадировать и судить оскорбившего Путина журналиста потребовали в Госдуме
Политика , В мире , Кавказ , Георгий Габуния , Владимир Соловьев , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оливер Стоун взял интервью у Путина об Украине
Зеленский изменил отношение к русскому языку9
Малахов упрекнул Зеленского58
Россия готовит санкции против Грузии242
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот153
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:31
Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии
Общество
00:20
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот
Криминал Происшествия
04:56
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»
Политика
02:25
В центре Тбилиси начались столкновения
В мире Кавказ
00:20
Белоруссия уличила Россию в обмане
В мире СНГ
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
10:01
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину
В мире
01:11
США показали кабину секретного бомбардировщика B‐2
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение