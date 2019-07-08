Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»

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«Мразь и подонок»: Кадыров об оскорбившем Путина журналисте «Рустави-2» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграме отреагировал на оскорбление в адрес президента РФ Владимира Путина на грузинском телеканале «Рустави-2».
В России отреагировали на выходку "Рустави 2"
Он назвал журналиста Георгия Габунию «мразью» и «подонком».
По мнению Кадырова, он не является ни мужчиной, ни «сыном Кавказа», а урожденный трус и «бесполое существо».
Глава Чечни отметил, то на Кавказе не говорят такие слова, даже в адрес кровного врага.
Он отметил, что «все произошло как и было задумано», при это возможно даже не самим телеканалом, иначе журналиста бы отключили от прямого эфира сразу.
Инцидент Кадыров охарактеризовал спланированной мерзкой акцией со стороны Грузии. Он также предложил «закрыть все дороги и тропы» в Грузию.
Ранее сообщалось, что обругавшего Путина журналиста из Грузии предложили экстрадировать в Россию.
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