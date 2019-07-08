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Россию обеспокоило решение Албании и Косово о совместных «диппредставительствах» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия посчитала провокационным соглашение Албании и самопровозглашенного Косово об открытии общих «диппредставительств» в третьих странах, следует из комментария российского МИДа.
«Вызывают серьезную озабоченность провокационные шаги Тираны и Приштины, идущие в русле реализации концепции «Великой Албании». В этом контексте рассматриваем подписанное 2 июля албанско-косовское соглашение об объединении диппредставительств в третьих странах. Констатируем, что США и ЕС на подобные деструктивные меры предпочитают не реагировать, фактически покрывая разрушительные для региона великоалбанские проявления», — говорится в заявлении министерства.
По словам представителей ведомства, «вызывающие» действия Тираны и Приштины являются не случайными, передает ТАСС.
«Оттуда уже несколько лет раздаются заявления о де-факто объединении. Такая линия албанского и косовского руководства идет вразрез с основополагающей резолюцией СБ ООН 1244, подрывает диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, расшатывает стабильность на Балканах», — подчеркнули в МИД России.
Напомним, лидер непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что страна может провести референдум об объединении с Албанией в случае, если ЕС не признает самопровозглашенную республику.
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Комментарии5
Политика , МИД , ЕС , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Албания , Тирана
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