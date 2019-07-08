Члены Совета Госдумы считают, что оскорбившего российского президента Владимира Путина ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии нужно экстрадировать в Россию и судить. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии», — цитирует Интерфакс депутата.
По его словам, журналиста необходимо экстрадировать на территорию России, чтобы российский суд «определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны».
Как отметил Володин, после уже будет приниматься решение, где он будет отбывать срок, в России или Грузии.
Он также добавил, что Госдума обратится к правительству с просьбой запретить поставки в Россию вина, воды из Грузии, а также денежные переводы.
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты соответствующий вопрос.
Позднее комитет Госдумы по международным делам поддержал прекращение поставок вина и воды из Грузии в Россию.