В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»

«Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии», — цитирует Интерфакс депутата.

По его словам, журналиста необходимо экстрадировать на территорию России, чтобы российский суд «определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны».

Как отметил Володин, после уже будет приниматься решение, где он будет отбывать срок, в России или Грузии.

Он также добавил, что Госдума обратится к правительству с просьбой запретить поставки в Россию вина, воды из Грузии, а также денежные переводы.