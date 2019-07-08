Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ

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Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в Россию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 23 минуты назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте считают необходимым оскорбившего президента России журналиста «Рустави 2» экстрадировать в Россию и осудить.
Участники совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела в отношении ведущего телеканала Георгия Габунии, сказал председатель Госдумы, передает РИА «Новости».
Также Володин подтвердил, что парламент предлагает правительству прекратить поставки в Россию вина и воды из Грузии и запретить денежные переводы в эту страну.
Ранее источник в СМИ сообщал, что Госдума выпустит заявление, в котором предложит правительству оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией.
Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.
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Комментарии32
Политика , Видео , Вячеслав Володин , Госдума , РИА Новости
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