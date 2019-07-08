Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ

Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в Россию

Участники совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела в отношении ведущего телеканала Георгия Габунии, сказал председатель Госдумы, передает РИА «Новости».

Также Володин подтвердил, что парламент предлагает правительству прекратить поставки в Россию вина и воды из Грузии и запретить денежные переводы в эту страну.

Ранее источник в СМИ сообщал, что Госдума выпустит заявление, в котором предложит правительству оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией.

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.