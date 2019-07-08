Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ

«Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны», — сказал Володин.

По словам Володина, члены всех фракций восприняли слова Габунии как оскорбление России и ее граждан.

Володин также заявил, что 9 июля Госдума обратится к правительству с просьбой запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы из РФ в Грузию.

Накануне телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» обратился к российскому президенту Владимиру Путину — и более минуты ругался матом. После эфира жители Тбилиси вышли на стихийный митинг, требуя увольнения Габунии. «Рустави 2» приостановил вещание на ночь, но утром возобновил работу.