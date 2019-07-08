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Грузия не найдет замену российским туристам 

Рамблер 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (53 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера не верят в то, что Грузия найдет замену российским туристам, поскольку именно туристы из России приносили наибольшую прибыль стране.
32 процента респондентов не верят в то, что туристы из других стран будут так же активно приезжать в Грузию, как российские, соответственно их поток будет не таким большим.
15 процентов опрошенных считают, что Грузию, наоборот, многие туристы с большим удовольствием захотят посетить, поэтому замену они найти смогут.
Всего в опросе приняли участие 8612 человек.
Напомним, что 8 июля было прекращено прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Сегодня в 4:51 в аэропорту Шереметьево приземлился самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший последний прямой рейс из Грузии в Россию.
Политика , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Грузия
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