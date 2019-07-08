Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе

Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины . Об этом сообщает телеканал "112. Украина"

Такое заявление она сделала в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге. По словам Серовой, украинская армия устраивает геноцид против собственного народа.

"И это не голословные обвинения, это реальные факты", — прокомментировала она.

Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.

Ранее информировали, что журналисты из России попали под обстрел в Донбассе.