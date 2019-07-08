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Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины. Об этом сообщает телеканал "112. Украина"
Такое заявление она сделала в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге. По словам Серовой, украинская армия устраивает геноцид против собственного народа.
"И это не голословные обвинения, это реальные факты", — прокомментировала она.
Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.
Ранее информировали, что журналисты из России попали под обстрел в Донбассе.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Елена Серова , ОБСЕ
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