Украинский премьер обвинил своего заместителя в желании политического скандала

Вице-премьер Украины по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, не допущенная на саммит Украина — ЕС , хотела устроить политический скандал. Такое мнение выразил украинский премьер-министр Владимир Гройсман , передает «Интерфакс-Украина».

Гройсман заявил, что если бы Климпуш-Цинцадзе сообщила ему о проблемах с допуском напрямую, то он бы смог попробовать урегулировать проблему. «Вместо этого вице-премьер-министр идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский дворец. Как только она устраивает скандал, рядом случайно оказываются две камеры», — сказал он.