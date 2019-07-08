Поклонская напомнила Зеленскому о статусе Крыма 

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что российский статус Крыма не может быть предметом дискуссий: полуостров принадлежит крымчанам, которые сами определяют свое будущее, как это и произошло на референдуме в 2014 году.
В понедельник Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске с участием президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе".
"Вопрос Крыма, как говорил наш президент, закрыт окончательно. Российский статус полуострова не может быть предметом для дискуссий. Зеленскому стоит понять, что Крым — крымчан, которые там живут и решают, как определять свое будущее и защищать свою родину, свои семьи от бандеровского нашествия, захватившего в 2014 году Украину", — сказала РИА Новости Поклонская.
Депутат пожелала президенту Украины поскорее очистить свою страну от национализма.